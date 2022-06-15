Пользователей Сети удивила кошка, с удовольствием поедающая малину

Молодой человек с ником vlad36vrn разместил в социальной сети TikTok ролик с кошкой, которая любит малину, тем самым удивил пользователей Сети. Об этом написал сайт «Ридус».

На ролике видно, как четвероногий питомец с удовольствием ест малину прямо из рук хозяина. Кажется, будто ягоды для нее вкуснее любого мяса.

Пользователи соцсети оценили неприхотливость кошки, а некоторые даже отметили, что понимают ее вкусовые предпочтения, поскольку также как и она любят малину.

«Кошечка знает толк в полезных продуктах!», «С каким удовольствием нямкает, загляденье», «Теперь болеть не будет!», «Надо же! Никогда не видела таких кошек», «Как же я ее понимаю! Тоже обожаю малинку», — написали под видео комментаторы.

Ролик с кошкой набрал почти миллион просмотров и две тысячи комментариев.