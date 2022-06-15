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    15 июня 2022, 11:38

    Пользователей Сети удивила кошка, с удовольствием поедающая малину

    Оксана Лавнюженко

    Молодой человек с ником vlad36vrn разместил в социальной сети TikTok ролик с кошкой, которая любит малину, тем самым удивил пользователей Сети. Об этом написал сайт «Ридус».

    На ролике видно, как четвероногий питомец с удовольствием ест малину прямо из рук хозяина. Кажется, будто ягоды для нее вкуснее любого мяса.

    Пользователи соцсети оценили неприхотливость кошки, а некоторые даже отметили, что понимают ее вкусовые предпочтения, поскольку также как и она любят малину.

    «Кошечка знает толк в полезных продуктах!», «С каким удовольствием нямкает, загляденье», «Теперь болеть не будет!», «Надо же! Никогда не видела таких кошек», «Как же я ее понимаю! Тоже обожаю малинку», — написали под видео комментаторы.

    Ролик с кошкой набрал почти миллион просмотров и две тысячи комментариев.