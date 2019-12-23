Пользователей Сети покорила реакция ребенка на «плохой» подарок

Несколько лет назад американский ведущий Джимми Киммел запустил флешмоб, в котором родители дарили своим детям овощи, зубные щетки и прочие не очень желанные подарки, а их реакцию снимали на видео. Множество роликов запечатлели слезы и истерики разыгранных малышей.

Авторы ролика, появившегося недавно в Сети, подарили своей дочери банан, рассчитывая заснять видео в духе флешмоба Киммела. Однако реакция девочки оказалась неожиданной.

Видео набрало более 1,5 миллиона лайков и 20 миллионов просмотров.

Пользователи похвалили родителей за воспитание дочки: «Какая чудесная малышка! К сожалению, современные дети настолько избалованны, что устроили бы скандал из-за такого», «Оууу, я в восторге от ее реакции. Только скажите мне, что вы отдали ей потом НОРМАЛЬНЫЙ подарок», «То, как она благодарит родителей… Прекрасное видео, спасибо родителям за такую дочку», «До чего же искренняя и настоящая малышка, если бы в мире было больше таких детей, то я бы уже давно была многодетной матерью».