Пользователей интернета рассмешило видео со псами-викингами

Видеоролик с двумя псами в образе викингов восхитил пользователей интернета. Хозяева придумали и самостоятельно соорудили для своих питомцев необычные костюмы. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Telegram-канал «Собакен».

Необычный образ хозяева собак сделали из картонных коробок из-под хлопьев и молока, а также из втулок. Животные облачились в средневековые шлемы, которые являлись обязательным атрибутом викингов.

При этом сами псы с большим удовольствием поддержали задумку хозяев. Они позировали для видеоролика, приняв воинственную позу. Все действие сопровождалось грозной музыкой.

Многим пользователям Сети настолько понравилась креативная задумка авторов, что они решили повторить подобный образ и для собственных питомцев.

Ранее президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц рассказал о положительном влиянии собак на здоровье детей. По его словам, домашние питомцы могут помочь при нервных расстройствах и нарушениях моторики.