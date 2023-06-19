Интересное 19 июня 2023, 15:39 Пользователей интернета рассмешило видео с котом, который проделал дыру в двери

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В интернете разлетелось видео, на котором кот пробил дыру в двери. Об этом сообщил «Ридус».

Кот на видео забрался на дверь и начал с энтузиазмом прогрызать в ней дырку. Некоторым пользователям Сети он напомнил Джека Торренса из картины Стэнли Кубрика «Сияние», который также уничтожал дверь топором с криком «А вот и Джонни».

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Несмотря на то, что кот с усилием пытался доломать дверь, хозяин не стал его останавливать, а лишь записал забавную ситуацию на видео.