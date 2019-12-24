Пользователь Сети: мой сын в меню зоопарка

В воскресенье, 22 декабря, ирландец с маленьким сыном отправился в зоопарк. На видео, которое отец опубликовал в своем Twitter, он заснял попытку тигра напасть на сына, стоящего спиной к вольеру, сообщил «Царьград».

На кадрах видно, как тигр вначале подкрадывается к «жертве», а затем ускоряет шаг и бросается на ребенка. К счастью, стекло вольера — достаточно прочная преграда, и хищник врезался в него. Ребенок испуганно отпрянул от вольера, однако никто не пострадал.

Отца ребенка происшествие лишь позабавило. Он подписал видео: «Мой сын сегодня в меню в Дублинском зоопарке».