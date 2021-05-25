Пользователь Google Maps нашел «самолет-призрак» на месте авиакатастрофы 1979 года

Пользователь Google Maps нашел «самолет-призрак» на месте авиакатастрофы, которая произошла в 1979 году в американском штате Иллинойс, написало издание Daily Star.

Уточняется, что пользователь Reddit под ником BewareTheSpamFilter рассказал о находке другим юзерам. Он опубликовал скрин, на котором виден самолет без правого крыла и передней части фюзеляжа. По мнению журналистов, на кадрах можно увидеть только часть машины из-за плохой склейки снимков, сообщило ИА «ПолитРоссия».

Автор поста поставил точку в нескольких десятках метров от самолета. В отмеченном месте более 40 лет назад потерпел крушение пассажирский лайнер. Катастрофа унесла жизни 258 пассажиров и 13 членов экипажа. Под обломками самолета обнаружили тела еще двух человек, которых не было на борту.

Ранее сообщалось, что пассажирские самолеты португальской TAP и «Эфиопских авиалиний» едва не столкнулись при пролете над городом Лубумбаши в Демократической Республике Конго. Опасная ситуация возникла из-за отсутствия связи между экипажами и аэропортом Лубумбаши.