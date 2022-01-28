Пользовали Сети позавидовали котам, которые решили устроить себе «ленивые выходные»

В социальных сетях появился забавный ролик с двумя котами, которые решили устроить себе «ленивые выходные». Четвероногие разместились в картонной коробке на одеяле, обняли друг друга и начали просмотр мини-телевизора. Об этом написал «Ридус».

Пользователям Сети понравились планы домашних питомцев. В комментариях они отметили, что мечтают о наступлении субботы, теплой кровати, вкусной еде и сериалах.

«Отличные у них будут выходные! Я тоже такие хочу», «Зомбовыходные, конечно, но все равно круто», «Пхаха, у меня такие же планы», «Уют, обнимашки и сериальчик. Что еще нужно для счастья?», — написали они.