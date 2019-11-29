  • Польские исследователи обнаружили древние лабиринты в Google Maps и Google Earth

    29 ноября 2019, 17:38

    Ольга Ситникова

    Матеуш Сосновски из Университета имени Николая Коперника и Ежи Чернец из Польской академии наук изучили снимки картографических сервисов Google Maps и Google Earth. Ученые нашли два лабиринта, которым около семи тысяч лет, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Science in Poland.

    По информации «Царьграда», исследователи предположили, что это старинные обсерватории или места культа. По мнению археологов, им примерно 6800-7000 лет. С земли лабиринты увидеть невозможно.

    Обнаруженные объекты находятся недалеко от польской деревни Нове-Обьезье. Они расположены на расстоянии пяти километров друг от друга. Диаметр лабиринтов составляет около 85 метров. В каждом есть три овальных рва с общим центром.

    «Интересно, что вероятные входы расположены точно напротив друг друга, на оси северо-запад — юго-восток. Мы полагаем, что они также могли быть связаны с астрономическими наблюдениями. Входы, вероятно, направлены в сторону восходящего солнца во время зимнего солнцестояния. Но для подтверждения этой гипотезы потребуется дальнейший анализ», — пояснил Матеуш Сосновски.