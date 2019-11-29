Польские исследователи обнаружили древние лабиринты в Google Maps и Google Earth

По информации «Царьграда», исследователи предположили, что это старинные обсерватории или места культа. По мнению археологов, им примерно 6800-7000 лет. С земли лабиринты увидеть невозможно.

Обнаруженные объекты находятся недалеко от польской деревни Нове-Обьезье. Они расположены на расстоянии пяти километров друг от друга. Диаметр лабиринтов составляет около 85 метров. В каждом есть три овальных рва с общим центром.

«Интересно, что вероятные входы расположены точно напротив друг друга, на оси северо-запад — юго-восток. Мы полагаем, что они также могли быть связаны с астрономическими наблюдениями. Входы, вероятно, направлены в сторону восходящего солнца во время зимнего солнцестояния. Но для подтверждения этой гипотезы потребуется дальнейший анализ», — пояснил Матеуш Сосновски.