Интересное 21 ноября 2022, 23:28 Половина россиян высказались за продление новогодних праздников

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Госдума предложила сделать 31 декабря выходным днем, перенеся его с 8 января. Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, как жители России относятся к идее.

За инициативу выступили 23% опрошенных. Половина участников опроса — 50% — заявили, что хотели бы отдыхать и 31 декабря и 8 января. Примерно 14% респондентов предложили вовсе сократить новогодние праздники, а 13% хотели бы оставить 31 декабря рабочим днем.

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Всего в опросе приняли участи 10,2 тысячи человек.

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