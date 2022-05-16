Полное затмение Луны пройдет в ночь на 16 мая, но россияне его не увидят

Полное лунное затмение состоится в ночь на понедельник, 16 мая. Но россиянам его увидеть не удастся, сообщила пресс-служба Московского планетария.

«Полное лунное затмение пройдет 16 мая 2022 года. Оно будет достаточно глубоким и продолжительным. Во время затмения Луна находится в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной тени. В России это затмение не наблюдается», — заявили в планетарии.

Затмение начнется в 04:32 по московскому времени. В этот момент Луна коснется земной полутени. В 05:29 естественный спутник Земли начнет погружаться в земную тень. Максимальная фаза затмения продлится с 07:13 до 07:55. Всего она продлится 1 час 24 минуты 50 секунд.

Источник фото: planetarium-moscow.ru

Полную фазу лунного затмения смогут увидеть жители Европы, Северной и Южной Америки, а также Африки и некоторых частей Азии. Как отметили в планетарии, с учетом размеров России крайне редко бывает, что затмение нельзя увидеть.

Следующее лунное затмение предположительно пройдет 8 ноября. Оно должно продлиться на четыре секунды дольше, чем предыдущее.