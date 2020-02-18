    18 февраля 2020, 17:41

    Полячка разыскивает родственников офицера-художника

    Анастасия Кременчугская

    В 1945 году советский офицер отблагодарил поляка, пустившего его в дом, чтобы погреться и отдохнуть, и подарил доброму человеку его портрет. Сейчас внучка хозяина дома Владислава Старович ищет родственников офицера. Об этом написало РИА «Новости».

    Владиславе сейчас 82 года, но она хорошо помнит страшные события времен войны.

    Она рассказала, что зимой к ним постучали, вся семья думала, что пришли немцы, чтобы их расстрелять. Но за дверью стояли советские солдаты. Они сообщили радостную новость, что немцев уже нет, и можно выходить.

    «Один из военных сидел за столом напротив моего дедушки. Я видела, как он достал лист бумаги из полевой сумки, которую носил на плече. Наверное, этому человеку понравился вид моего дедушки. Дедушка сидел задумчивый и смотрел в окно», — приводит слова пенсионерки «Царьград».

    Так появился портрет. В углу подпись: то ли «Викулин», то ли «Викушин». Теперь копию этого портрета Владислава Старович мечтает подарить потомкам того офицера, который изобразил ее дедушку.