Полячка разыскивает родственников офицера-художника

Владиславе сейчас 82 года, но она хорошо помнит страшные события времен войны.

Она рассказала, что зимой к ним постучали, вся семья думала, что пришли немцы, чтобы их расстрелять. Но за дверью стояли советские солдаты. Они сообщили радостную новость, что немцев уже нет, и можно выходить.

«Один из военных сидел за столом напротив моего дедушки. Я видела, как он достал лист бумаги из полевой сумки, которую носил на плече. Наверное, этому человеку понравился вид моего дедушки. Дедушка сидел задумчивый и смотрел в окно», — приводит слова пенсионерки «Царьград».

Так появился портрет. В углу подпись: то ли «Викулин», то ли «Викушин». Теперь копию этого портрета Владислава Старович мечтает подарить потомкам того офицера, который изобразил ее дедушку.