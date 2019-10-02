Полиция Нью-Йорка разыскивает дразнившую льва женщину. Видео с ней разлетелось по Сети
В нью-йоркском зоопарке дебоширка влезла в вольер ко льву и стала танцевать перед хищником. Сомнительное развлечение сняли на видео, и оно стало вирусным в Instagram. Женщину разыскивает полиция, сообщил сайт «Царьград».
Полиция Нью-Йорка разыскивает в Бронксе посетительницу зоопарка, которая залезла в вольер со львом и дразнила его танцем.
В Сети быстро распространилось видео, которое опубликовал пользователь @realsobrino. На кадрах видно, как лев в недоумении стоит перед «танцовщицей».
Вскоре инцидент заинтересовал полицию.
Как сообщило издание Independent, администрация зоопарка напомнила посетителям о важности соблюдения правил безопасности.