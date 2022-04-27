Полицейский из Дагестана спас девочку, которая начала тонуть в канале

Полицейский из Дагестана спас восьмилетнюю девочку, которая упала в канал в поселке Тюбе. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Маленькая девочка упала в канал. Сотрудник изолятора временного содержания Магомед Хадисов находился в гостях у друга, когда услышал, как другие дети зовут на помощь. Не раздумывая, он бросился на помощь пострадавшей.

«Выбежал к каналу. Увидел тонущую девочку. Не раздумывая, прыгнул. Схватил ее и поплыл к плитам. Выбежали соседи. Они помогли нам выбраться. Девочка была без сознания. Не дышала. Я оказал ей первую медицинскую помощь. Вода вышла из легких, и она пришла в себя», — рассказал полицейский.