Полицейские начали поиски неизвестного, который поджег три машины в Севастополе | 360°

Интересное 17 сентября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские начали поиски неизвестного, который поджег три машины в Севастополе

Читать 360tv в

Сотрудники полиции Севастополя начали поиски злоумышленника, который намеренно устроил поджог трех автомобилей в Нахимовском районе города. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Севастополю.

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О случившемся полиции рассказала местная жительница. Она заявила, что огонь охватил Volkswagen, Chevrolet и ВАЗ-2110. Против организатора возгорания возбудили уголовное дело. На данный момент сотрудники органов пытаются найти злоумышленника. Они допрашивают очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

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