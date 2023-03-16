Интересное 16 марта 2023, 23:22 Политолог Грабовец рассказал, какой должна быть социальная реклама Политолог Грабовец заявил, что социальная реклама должна соответствовать запросом общества

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Порядка 68% россиян поддержали идею социальной рекламы. Политолог Ольга Грабовец рассказала, какой она должна быть. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, социальная реклама должна поднимать актуальные в обществе проблемы. Она подчеркнула, что с помощью социальной рекламы многие благотворительные фонды способны находить единомышленников и привлекать людей к своей деятельности.

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«Важно, чтобы реклама была точечной и четко соответствовала запросам населения», — отметила она.

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