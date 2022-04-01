Политик Пушков не стал отрицать возможную блокировку YouTube

Видеохостинг YouTube могут заблокировать на территории России. Таким мнением поделился глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом сообщила «Политика сегодня».

«Google и YouTube идут по пути наращивания конфронтации с российскими регулирующими органами, потому что YouTube предался вакханалии запретов на все новые российские информационные ресурсы», — заявил политик.

По мнению Пушкова, руководство сервиса однажды может «перейти грань», из-за чего российские власти будут вынуждены заблокировать платформу.