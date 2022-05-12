Поклонникам Mortal Kombat пообещали новый достойный сиквел

Сценарист второй части Mortal Kombat Джереми Слейтер пообещал поклонникам нашумевшей фантастической картины новый достойный сиквел. По его словам, он учел прежние ошибки и готов их исправлять. Об этом написало издание The Direct.

В настоящий момент он усердно работает над второй частью. Все самое лучшее, по словам Слейтера, что было в первой картине, он включит в следующую.

«Мы действительно рассматриваем сиквел как шанс взять все, что сработало в первом, и сделать его еще лучше. Дать аудитории больше и создать нечто невероятно классное, захватывающее и непредсказуемое», — процитировало РИА ФАН слова сценариста.

Слейтер подчеркнул, что на данный момент готова половина сценария. Точную дату релиза второй части организаторы пока не называют.

Ранее стало известно, что Mortal Kombat стал лучшим уик-эндом из релизов Warner Bros. на HBO Max. В общей сложности фильм собрал 3,8 миллиона зрителей в течение первых нескольких дней на сервисе.