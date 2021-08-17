Поклонникам комиксов DC рассказали про самые яркие образы Джокера в кино

День Джокера отмечается по всему миру 16 августа. Речь идет о карте джокер из комплекта 54-карточной французской колоды. С 60-х годов с этим праздником стали связывать персонажа из комиксов издательства DC, который является главным врагом Бэтмена. О том, кто ярче всего сумел передать образ злодея на экране, рассказал сайт NEWS.ru.

Примерить на себя эту роль согласились многие известные актеры, однако самыми запоминающими для зрителей стали Хит Леджер, Джек Николсон, Джаред Лето и Хоакин Феникс.

Так, например, Джокер в исполнении Хита Леджера в фильме «Темный рыцарь» лишен истории происхождения и имени, но сохранил традиционный белый грим на лице. Леджер даже за кадром в образе своего персонажа вводил в дрожь всю съемочную группу, сроднившись с образом гениального психопата.

В 1989 году выходит «Бэтмен», где роль злодея Джокера достается актеру Джеку Николсону. Уже здесь знаменитый клоун имеет предысторию, начиная от мелких преступных дел и заканчивая повреждением психики. Натянутая улыбка Николсона пугает фанатов больше, чем шрамы Леджера. По сюжету его персонаж после падения в кислоту остается с застывшей улыбкой на лице.

В фильме «Джокер», который вышел на большой кран в 2019 году, актер Хоакин Феникс рассказывает историю рождения своего персонажа как злодея. Создатели картины показали формирование характера психопата. У него нет натянутой улыбки, шрамов на лице и побелевшей кожи. Но надевая бордовый костюм и нанося грим, Джокер становится совсем другим человеком.

Джокер Джареда Лето из «Отряда самоубийц» появляется в линзах, с крашеными волосами и золотыми зубами. Он больше напоминает современную звезду музыкальной индустрии, чем злодея-психопата. Несмотря на то, что все атрибуты на месте, на выходе получился разукрашенный преступник с красивым, подтянутым телом, без истории и душевных болей.