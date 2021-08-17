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    17 августа 2021, 13:50

    Поклонникам комиксов DC рассказали про самые яркие образы Джокера в кино

    Оксана Лавнюженко

    День Джокера отмечается по всему миру 16 августа. Речь идет о карте джокер из комплекта 54-карточной французской колоды. С 60-х годов с этим праздником стали связывать персонажа из комиксов издательства DC, который является главным врагом Бэтмена. О том, кто ярче всего сумел передать образ злодея на экране, рассказал сайт NEWS.ru.

    Поклонникам комиксов DC рассказали про самые яркие образы Джокера в кино

    Примерить на себя эту роль согласились многие известные актеры, однако самыми запоминающими для зрителей стали Хит Леджер, Джек Николсон, Джаред Лето и Хоакин Феникс.

    Так, например, Джокер в исполнении Хита Леджера в фильме «Темный рыцарь» лишен истории происхождения и имени, но сохранил традиционный белый грим на лице. Леджер даже за кадром в образе своего персонажа вводил в дрожь всю съемочную группу, сроднившись с образом гениального психопата.

    В 1989 году выходит «Бэтмен», где роль злодея Джокера достается актеру Джеку Николсону. Уже здесь знаменитый клоун имеет предысторию, начиная от мелких преступных дел и заканчивая повреждением психики. Натянутая улыбка Николсона пугает фанатов больше, чем шрамы Леджера. По сюжету его персонаж после падения в кислоту остается с застывшей улыбкой на лице.

    В фильме «Джокер», который вышел на большой кран в 2019 году, актер Хоакин Феникс рассказывает историю рождения своего персонажа как злодея. Создатели картины показали формирование характера психопата. У него нет натянутой улыбки, шрамов на лице и побелевшей кожи. Но надевая бордовый костюм и нанося грим, Джокер становится совсем другим человеком.

    Джокер Джареда Лето из «Отряда самоубийц» появляется в линзах, с крашеными волосами и золотыми зубами. Он больше напоминает современную звезду музыкальной индустрии, чем злодея-психопата. Несмотря на то, что все атрибуты на месте, на выходе получился разукрашенный преступник с красивым, подтянутым телом, без истории и душевных болей.