Поклонникам «Армии мертвецов» намекнули на скорый выход приквела

Режиссер Зак Снайдер показал постер к приквелу «Армия мертвецов» в своем Twitter и намекнул поклонникам, что новый фильм под названием «Армия воров» уже не за горами. Об этом сообщило ИА Nation News.

В своей публикации, размещенной в социальной сети, режиссер рассказал о возвращении Людвига Дитера. Он является главным героем блокбастера. При этом Снайдер добавил, что в новом фильме зрители увидят больше сейфов и меньше зомби.

Съемки кинокартины закончились еще в прошлом году. «Армию воров» снимали в Германии. О том, когда именно фильм появится на экранах, пока не сообщается.