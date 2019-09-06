Поклонник Super Mario сделал игровую комнату в стиле видеоигры

Поклонник видеоигры Super Mario Bros из Кореи сделал ремонт в игровой комнате в стиле серии. Соблюдено все: от мебели подходящей расцветки до светильников в форме кубика.

Весь процесс ремонта, начиная от ранних набросков дизайна до покупки мебели и мерчендайза, мужчина расписал в своем блоге, прикрепив соответствующие снимки каждого этапа работы.

Как отмечается, изначально мужчина покупал небольшое помещение, чтобы сделать из него офис, но позже он передумал и адаптировал его под игровую комнату, создав в ней интерьер в стиле любимой видеоигры.

На весь ремонт у хозяина помещения ушло примерно два месяца.

Super Mario Bros.— это видеоигра в жанре платформера. Она была разработана и выпущена в 1985 году японской компанией Nintendo для платформы Famicom.

Super Mario Bros. занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая продаваемая игра в истории. После ее успеха, главный герой, Марио, стал символом компании Nintendo, и по совместительству, одним из самых известных и узнаваемых игровых персонажей в мире.