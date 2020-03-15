Пока спорт на паузе. Twitter спасается от коронавируса мемами

Продюсер спортивного американского канала RadioMoser (Колорадо) под ником Marty O в Twitter решил восполнить недостаток спорта из-за запрета почти всех спортивных соревнований. Сначала подписчикам было предложено вспомнить шоу разных лет.

Например, одну из «величайших передач» американского телевидения Most Extreme Elmination Challenge.

Затем, пока «спорт на паузе», Марти решила проводить дома спортивные соревнования разной степени сложности и с доступными подручными средствами. Некоторое фолловеры предложили тихие настольные игры.

Но больше всего подписчикам понравились различные варианты керлинга.

В дискуссию вмешался директор канала RadioMoser Марк Мозер. Он заявил, что не спортом единым и показал, как развлекаются дома итальянцы, попавшие в карантин.