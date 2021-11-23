Появился тизер мини-сериала «Изобретая Анну»

В Сети появился первый тизер сериала «Изобретая Анну», в котором рассказывается о россиянке Анне Сорокиной, которая выдавала себя за богатую наследницу. Его опубликовал стриминговый сервис Netflix, написала «Газета.ru».

Основой сценария сериала стала статья Джессики Пресслер «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка». Шоуранером нового проекта выступила Шонда Раймс, а продюсером сериала стала сама Пресслер. Роль мошенницы досталась Джулии Гарнер, известной по фильмам «Озарк», «Американцы» и «Маньяк».

Премьера нового сериал запланировала на Netflix 11 февраля 2022 года.

Рожденная в России Анна Сорокина в 2007 году переехала в Германию, а после попала в Нью-Йорк. В 2019 году ее посадили в тюрьму за мошенничество. Представляясь сотрудникам банков богатой наследницей, она получала кредиты и тратила их на дорогие отели и рестораны. В феврале 2021 года Анна Сорокина освободилась из тюрьмы. Она получила от сервиса Netflix 320 тысяч долларов за права на экранизацию ее истории.