27 января 2023, 02:01
Появился снимок астероида, который пролетит на близком расстоянии от Земли
Институт РАН показал астероид, который пролетит в 3,6 тыс. км от Земли над Южной Америкой
Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН сделал снимок околоземного астероида 2023 BU, который примерно через два часа пролетит в 3,6 тысячи километров от поверхности Земли над Южной Америкой. Об этом рассказали в Telegram-канале Роскосмоса.
Фотографию сделали около пяти часов назад при помощи 36-санитметрового телескопа обсерватории ISON-Kitab. Этот космический объект имеет размеры четыре-восемь метров. В момент съемки он находился на расстоянии приблизительно 100 тысяч километров от нашей планеты.
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На снимке он представляет собой тусклый трек в самом центре.
Этот астероид займет достойное место в топе по наибольшему сближению с нашей планетой.
«Кстати, если не считать шесть объектов, упавших на Землю вскоре после открытия, 2023 BU займёт четвертое место в списке самых тесных известных сближений Земли с астероидами. Три лидера этого списка также были крошечными и наблюдались в 2020-21 годах», — говорится в сообщении.
Роскосмос
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