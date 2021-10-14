Появился новый постер второго сезона сериала «Ведьмак»

В Сети появился новый постер второго сезона фентезийного сериала «Ведьмак». Его опубликовал британский актер Генри Кавилл. Сама премьера продолжения запланирована на декабрь на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщило РИА ФАН.

На постере изображен актер с длинными белыми волосами. На нем красуются черные массивные доспехи. К промофото авторы решили добавить и новый слоган, который разместили в в Twitter-аккаунте сериала.

В новых сериях зрителям впервые предстоит попасть в родной дом Геральта из Ривии Каэре Морохене, где расположена знаменитая Школа Волка. Авторы сериала во втором сезоне решили уделить много времени отношениям между Геральтом и Цири.

В эпизодах действия будут разворачиваться по книгам «Кровь эльфов» и «Час презрения» Анджея Сапковского.