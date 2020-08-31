31 августа 2020, 15:14
Появилось видео с котом «из преисподней»
Появилось видео с котом, который выглядит так зловеще, что пользователи прозвали его исчадьем ада. Кот, кажется, и правда родом из преисподней, а его взгляд так и говорит: «Я — само зло!». Об этом сообщил «Ридус».
В комментариях к видео пользователи оценили зловещего котика.
«О божечки, я так напуган, что готов оставить ему квартиру», «Когда бездна взглянула на тебя…», «Вызывайте экзорциста, а я пойду возьму парочку крестов», — написали пользователи Сети.
Ранее в TikTok запустили новый флешмоб — пользователи создают образы жертв Холокоста, чтобы снять вирусные ролики. Участники рисуют на лице синяки, ожоги, пишут на руках номера и надевают нашивку в виде желтой шестиконечной звезды. В Сети многие осудили авторов идеи, высказался даже Музей Освенцима.