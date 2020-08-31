Появилось видео с котом «из преисподней»

В комментариях к видео пользователи оценили зловещего котика.

«О божечки, я так напуган, что готов оставить ему квартиру», «Когда бездна взглянула на тебя…», «Вызывайте экзорциста, а я пойду возьму парочку крестов», — написали пользователи Сети.

Ранее в TikTok запустили новый флешмоб — пользователи создают образы жертв Холокоста, чтобы снять вирусные ролики. Участники рисуют на лице синяки, ожоги, пишут на руках номера и надевают нашивку в виде желтой шестиконечной звезды. В Сети многие осудили авторов идеи, высказался даже Музей Освенцима.