Интересное 30 ноября 2023, 13:26 Появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика Петербургский фонд защиты балтийской нерпы показал прогулку Крошика и Шлиссика

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Санкт-Петербургский фонд защиты балтийской нерпы показ прогулку Крошика и Шлиссика по снегу до ближайшего водоема. Видео опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

«Утренняя пробежка Крошика и Шлиссика», — написали сотрудники фонда в комментарии к ролику.

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Подписчики сравнили прогулку нерп с перемещением по снегу петербуржцев после метели, которая обрушилась на Северную столицу 27 ноября.

Первый в России центр по сохранению редких видов морских млекопитающих появился в Петербурге в 2014 году. Самый известный подопечный фонда — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его пытались выпустить в дикую природу, но он вернулся. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед Шлиссик.

Нерпы несколько раз ссорились. Один из таких случаев произошел в 2021 году. Сотрудники фонда опубликовали видео примирительного обеда ластоногих, но позже Шлиссик начал гонять своего соседа.

Весной этого года Фонд друзей балтийской нерпы спас маленькую самку тюленя в Выборге. Она плавала вдоль набережной и боялась выйти из воды из-за собравшейся толпы. Животное поместили в специальный центр, где ему оказали помощь.