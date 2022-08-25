Появилась программа XX Московского фестиваля прессы

В Москве на Поклонной горе состоится XX Московский фестиваль прессы. Мероприятие пройдет 27 августа. Программа фестиваля уже появилась, передала «Вечерняя Москва».

На главной сцене состоится Праздник «Народы Москвы». Он продлится с 13:30 до 15:30. Для гостей и жителей города подготовили красочное выступление с различными номерами.

Территория зоны «Бизнес & Digital» начнет принимать гостей в 14:00. В течение часа там проведут открытый урок сторителлинга «Мой город — Москва». В 15:00 там состоится мастер-класс «Социальные сети. Как сформировать контент-стратегию в социальных сетях», а в 16:00 — шеф-редакторы представят свои издания.

В рамказ зоны «Увлечения» с 13:00 до 14:00 прочитают лекцию «Путешествие по уникальным уголкам столицы».