Появилась информация о проекте кафе «Ночлежки» для бездомных в Санкт-Петербурге

«Ночлежка» создаст кафе, в котором бездомные люди смогут пройти стажировку и в дальнейшей найти полноценную работу. Координатор проектов «Ночлежки» в Петербурге Елена Бонштедт рассказала в беседе с Piter.TV, на каком этапе проект находится сейчас.

Специалист подчеркнула, что на данный момент проект кафе окружен поддержкой со стороны заинтересованных рестораторов, дизайнеров-архитекторов и других неравнодушных. Также к работе присоединился и весь штаб «Ночлежки». На строительство кафе планируют потратить 13 миллионов рублей. Реализовывать проект будут в том числе на пожертвования.

«У нас нет других вариантов, мы должны вывести проект на окупаемость. Наша задача на окупаемость выйти за первый месяц работы с гостями. После чего мы должны работать на возврат инвестиций, которые будут вложены на первоначальном этапе», — отметила Бонштедт.

Она подчеркнула также, что штат еще не до конца укомплектован, однако сотрудники организации уже рассматривают несколько кандидатур. Когда кафе откроется, работать в нем будет профессиональный штаб. Спустя время организация начнет принимать на работу стажеров — бывших бездомных.

«У нас есть две задачи — доставить удовольствие гостям и обучить стажеров. Персонал кафе всегда должен держать в голове эти задачи», — рассказала специалист.