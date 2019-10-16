Похитителей золотого унитаза задержали в Великобритании

Золотой унитаз похитили из родового замка Черчилля Подробнее

В середине сентября неизвестные похитили в графстве Оксфордшир золотой унитаз. Его стоимость оценили в 4,8 миллиона фунтов, то есть около шести миллионов долларов. Изготовителем этого предмета из 18-каратного золота был Маурицио Каттелан, итальянский художник-концептуалист. Унитазом могли воспользоваться посетители дворца, хотя он был частью инсталляции.

После кражи дворец затопило, так как унитаз был подключен к канализации.

Полиция задержала подозреваемых в краже: 66-летнего, 35-летнего и 34-летнего мужчин и 36-летнюю женщину. Все они оказались жителями Оксфорда.

Удалось ли найти и вернуть сам похищенный артефакт не уточняется.