Поезд к 800-летию со дня рождения Александра Невского запустили в метро Москвы

Поезд, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, запустили в метро. Он начал ходить по Арбатско-Покровской линии московского метро. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Каждый вагон посвящен истории жизни полководца. Вагоны условно подразделяются на «летние» и «зимние». Первые вагоны рассказывают о Невской битве 1240 года. Вторые же посвящены истории Ледового побоища (1242 год). Также пассажирам представят репродукции Емельянова, Моллера, Нестерова и других выдающихся мастеров. Движение вагона продлится до марта 2022 года.