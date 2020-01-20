«Поехали!». Пес-космонавт полетал на воздушных шариках

В аккаунте Twitter пользователь @PesikiV опубликовал умилительный ролик, на котором собака взмывает к потолку комнаты на воздушных шариках. Автор написал, что это первый песик-космонавт.

В помещении находилось две собаки. К одной из них привязали разноцветные воздушные шары. Вторая недоуменно посмотрела на собрата-«космонавта», но быстро потеряла к нему интерес. Меж тем пес поднимался все выше и выше.

За несколько часов видеоролик набрал 240 лайков и 23 ретвита. Комментариев под ним не появилось ввиду очевидности происходящего. Конечно, собаку с такой массой тела воздушные шарики не поднимут. Очевидно, что за углом стоял хозяин и на руке поднимал животное. Но это не умаляет милоты видео. Песик-космонавт и вправду очарователен.