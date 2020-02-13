Подводный дрон помог составить карту крупнейшего пещерного озера

Из-за глубины и площади самое большое в мире пещерное озеро не смогли исследовать дайверы. Однако дрон SUNFISH компании Stone Aerospace с мощными навигационными алгоритмами преодолел отсутствие в пещере GPS и изучил пещерное озеро, сообщило ИА Nation News.

Пещера Драхенхаухлох находится в Намибии. Площадь озера в ней составляет 2,61 гектара, его глубина достигает 84 метров. Ее открыли в 1991 году, однако до сих пор составить карту было невозможно.