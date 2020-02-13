    13 февраля 2020, 02:41

    Подводный дрон помог составить карту крупнейшего пещерного озера

    Ирина Нагайникова

    Управляемый искусственным интеллектом подводный дрон составил карту пещеры Драхенхаухлох. Об этом сообщил сайт Planet Today со ссылкой на The Daily Mail.

    Из-за глубины и площади самое большое в мире пещерное озеро не смогли исследовать дайверы. Однако дрон SUNFISH компании Stone Aerospace с мощными навигационными алгоритмами преодолел отсутствие в пещере GPS и изучил пещерное озеро, сообщило ИА Nation News.

    Пещера Драхенхаухлох находится в Намибии. Площадь озера в ней составляет 2,61 гектара, его глубина достигает 84 метров. Ее открыли в 1991 году, однако до сих пор составить карту было невозможно.