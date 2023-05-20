Эксклюзив 20 мая 2023, 21:35 Подросток на матрасе заплыл на середину пруда в Москве — источник Источник «360»: подросток на матрасе заплыл на середину пруда в Москве Wren Meinberg / Unsplash

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Подросток на надувном матрасе заплыл на середину пруда в Москве, сообщил источник «360». Молодому человеку потребовалась помощь, и на место происшествия отправилась бригада спасателей.

Юный житель столицы решил покорить Черневский пруд вечером 20 мая. Он взял надувной матрас, после чего «случайно» отплыл к середине водоема. Вернуться оттуда он не смог, и в дело пришлось вмешаться спасателям.

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Пока бригада ехала к месту происшествия, подросток смог выбраться из непростой ситуации. Зачем он вообще полез в пруд — неизвестно.