11 марта 2020, 17:16
Подросток из Колпино, который случайно застрелил лучшего друга, придет на его похороны
14-летний подросток из Колпино, который из-за неосторожности выстрелил в лучшего друга из отцовского ружья, теперь планирует идти на его похороны. Об этом сообщил портал «Петербургский дневник» со ссылкой на адвоката молодого человека.
Сейчас подросток находится под домашним арестом. В преступлении он признался и объяснил, что это вышло случайно.
Адвокат молодого человека Артем Баконин рассказал, что семьи подозреваемого и потерпевшего сплотились на фоне общего несчастья, и такое в его практике впервые,
«Будучи убийцей, идти на похороны своего лучшего друга в 14-летнем возрасте — ну, это надо так прочувствовать ситуацию. Это круто», — выразил мнение он.