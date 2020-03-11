Подросток из Колпино, который случайно застрелил лучшего друга, придет на его похороны

Сейчас подросток находится под домашним арестом. В преступлении он признался и объяснил, что это вышло случайно.

Адвокат молодого человека Артем Баконин рассказал, что семьи подозреваемого и потерпевшего сплотились на фоне общего несчастья, и такое в его практике впервые,

«Будучи убийцей, идти на похороны своего лучшего друга в 14-летнем возрасте — ну, это надо так прочувствовать ситуацию. Это круто», — выразил мнение он.