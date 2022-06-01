Подростки Ямала начнут подрабатывать на предприятиях Салехарда

Проект «Трудовое лето» стартовал на Ямале. В его рамках подростки смогут подрабатывать на предприятиях региона. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В этом году в проекте приняли участие 470 подростков, возраст которых составляет от 14 до 18 лет. Принять их согласились 22 предприятия региона. Молодые люди будут работать по 4,5 часа в день в течение двух недель. Таким образом они смогут получить трудовой опыт, а также заработать на карманные расходы.