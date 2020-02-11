Подорожают ли цветы 14 февраля?

Представители цветочных магазинов сообщили, что особого подорожания не планируется, так как оно уже произошло в январе.

Также они посоветовали заказывать подарок заранее с доставкой на 14 февраля. Потому что, если покупать именно в этот день, ассортимент может быстро закончиться. А если даже произойдет подорожание, то при заказе заранее вы приобретете цветы по старой цене.

Также известно, что дорогие авторские билеты из элитных салонов 13–14 февраля могут подскочить в цене на сумму от 500 до 3000 рублей. В этом случае также выручит заблаговременный заказ.

Ранее сервис «Туту.ру» провел опрос, куда полетят россияне на 14 февраля. Самыми популярными вариантами стали российский юг, Европа и мегаполисы. Первые места заняли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Прага, Рим и Мюнхен.