Подмосковные шоколадные фабрики заменят зарубежную продукцию

Бренд шоколада Lindt ушел с российского рынка. Однако фабрики Подмосковья станут им хорошей альтернативой. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода Московской области.

Фабрика «Победа» сможет делать аналоги шоколада Lindt & Sprungli и KitKat. При этом во втором квартале 2022 года Подмосковье заняло лидирующие позиции в России по производству сладостей. Всего в области создают 36% всего шоколада в стране.

«У нас превосходный парк оборудования, даже более нового, чем у иностранных производителей. Например, линия для производства шоколадных масс у нас такая же, как на фабрике Lindt & Sprungli, только более современная. Уже сегодня мы можем произвести аналоги шоколада Lindt & Sprungli, KitKat», — рассказала директор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева.