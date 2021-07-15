Подлинную треуголку Наполеона выставили на продажу

В Лондоне хотят выставить на продажу шляпу французского императора Наполеона Бонапарта. Аукционный дом «Сотбис» объявил, что таким образом намерен отметить 200-летие со дня смерти полководца. Об этом сообщило издание Guardian.

Исследователи отметили, что когда Наполеон вел кампанию 1807 года против России и Пруссии и прибыл в Тильзит на мирные переговоры с российским императором Александром I, он был как раз в этой треуголке, рассказал сайт «Ридус».

Всего на аукционе будет представлено около 100 лотов, включая произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства эпохи, личные вещи Бонапарта и его окружения и более поздние произведения.

Продажа шляпы Наполеона станет уже третьей за последние семь лет. В 2014 году в Париже одну из треуголок отдали за 1,8 миллиона евро (155 миллионов рублей), а в 2018 году треуголка, брошенная полководцем при Ватерлоо, была продана за 350 тысяч евро (30,6 миллиона рублей).