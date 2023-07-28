Интересное 28 июля 2023, 16:21 Подготовка к фестивалю национальных культур началась в Тазовском районе ЯНАО

Читать 360tv в

«Фолк фест» состоится в Тазовском Ямало-Ненецкого автономного округа. На мероприятии выступят представители культурных объединений региона. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на страницу администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках фестиваля, который состоится 10 сентября, пройдет конкурс «Национальное подворье». Участники представят национальные наряды, блюда традиционной кухни, а также выступят с творческими номерами. Призовой фонд составит 35 тысяч рублей, написал «Ямал-Медиа».