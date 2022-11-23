Интересное 23 ноября 2022, 20:50 Поддержку коренных народов оценили на Ямале

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Ямал проводит активную поддержку коренных малочисленных народов региона. Данный опыт назвали одним из лучших в ходе Форума молодежи «Российский Север». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Мероприятие проходит в Салехарде. Спикеры затронули тему поддержки коренных народов, сохранения их культуры, а также традиций.

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Сенатор от ХМАО-Югры, первый вице-президент Ассоциации КМНСС и ДВ Александр Новьюхов подчеркнул, что на Ямале стараются поддерживать основное занятие местного населения — оленеводство.

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