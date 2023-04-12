12 апреля 2023, 12:43
Почти половина россиян верят в запуск пилотируемого корабля на Марс в ближайшие полвека
Около 45% россиян считают возможным запуск пилотируемого корабля на Марс в ближайшие 50 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Более 20% опрошенных отметили, что в течение 50 лет можно будет отправиться в космос с туристической экспедицией. Также около 37% соотечественников верят в создание обитаемой базы на Луне.
Реклама
Отмечается, что в 2014 году в запуск пилотируемого корабля на Марс верили только 16% опрошенных.
ВЦИОМ
Опросы
Космос
Реклама
Реклама