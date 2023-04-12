Интересное 12 апреля 2023, 12:43 Почти половина россиян верят в запуск пилотируемого корабля на Марс в ближайшие полвека

Читать 360tv в

Около 45% россиян считают возможным запуск пилотируемого корабля на Марс в ближайшие 50 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более 20% опрошенных отметили, что в течение 50 лет можно будет отправиться в космос с туристической экспедицией. Также около 37% соотечественников верят в создание обитаемой базы на Луне.

Реклама

Отмечается, что в 2014 году в запуск пилотируемого корабля на Марс верили только 16% опрошенных.