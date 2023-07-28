Интересное 28 июля 2023, 16:25 Почти 70 семей в ЯНАО переедут в новое жилье

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В поселке Тазовском Ямало-Ненецкого автономного округа 66 семей получат ключи от новых квартир. Их переселят из аварийного жилья. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на Telegram-канал местной администрации.

Для жителей города подготовили четырехэтажные новостройки на улице Геофизиков. Все жилье сдается с отделкой под ключ. На близлежащих территориях располагаются детские площадки, а также площадки для занятий спортом.

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В текущем году новые квартиры получили уже более ста семей, написал «Север-Пресс».