Почти 50% опрошенных россиян заявили, что не любят ходить на свидания

Опрос дочерней компании Сбера СберСтрахование и медиахолдинга Rambler&Co показал, что 47% россиян не любят ходить на свидания. Об этом написала «Газета.ru».

Примерно 35% опрошенных считают, что лучше всего во время свидания гулять по городу, еще 24% предпочитают назначать встречу дома, 23% для этого события выбирают кафе или ресторан, а 11% отправляются на активный отдых.

Около 34% респондентов заявили, что готовы потратить на свидании не более двух тысяч рублей на человека, еще 55% опрошенных могут выделить на встречу не более четырех тысяч на человека. Примерно 18% россиян заявили, что готовы потратить менее тысячи рублей на одного.

Большинство опрошенных (69%) считают, что на свидании должен платить мужчина, около 18% полагают, что каждый должен платить сам за себя, 5% ответили, что счет может оплатить и женщина.

В исследовании, которое проводилось с 8 по 11 февраля, приняли участие 4057 человек со всей России.