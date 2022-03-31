Почти 200 семей получат новые квартиры до конца года в ЯНАО

До конца 2022 года 197 семей из поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа получат новое жилье. Их переселят из аварийных зданий. Такой информацией поделились губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Тазовского Василий Паршаков. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

На данный момент в районе строят 22 многоквартирных дома. Девять будут готовы до конца этого года. При этом 2021 год стал рекордным по количеству переселенных семей.

«В 2021 году 406 семей переселили из аварийного жилья в новое. Это в шесть раз больше, чем в 2020 году», — отметил Паршаков.