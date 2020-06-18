Почтальон раскрыл тайну 30-летней бутылки с посланием

Стеклянную бутылку, датированную 1989 годом, обнаружили в реке дети. На бумаге были написаны имя и адрес неизвестного человека. Тогда мальчики при помощи родных попытались найти автора. Однако выяснилось, что указанного адреса нет на карте.

Теперь же найти автора записки помог работник почтовой службы США. Он сообщил, что такого адреса действительно больше не существует. Но работник узнал, что указанный в письме дом до сих пор стоит, а в нем живет одна и та же семья.

Оказалось, что записку написал местный житель Клифтон Макгаллион. Он рассказал, что 30 лет назад вместе с сыном оставлял такие бутылки с посланиями, когда они ходили на рыбалку.