Почерк россиян привел в недоумение пользователей Twitter
Он честно признался, что сломал весь мозг, пока изучал русский почерк. Тему поддержали его подписчики из разных стран.
В том числе, из России. Они уточнили, что изначально, пока они писали в школьных прописях, их почерк был хорош. Но затем они и сами перестали понимать, что пишут.
Россияне сообщили, что самым ярким примером нечитабельного почерка считаются врачи, которые умудряются так писать рецепты, что пациенты даже с большими усилиями не могут понять, какое лекарство им надо купить.
«Я решила поискать мои старые медицинские книжки. Обратите внимание, все каракули разные, но одинаково нечитаемые», — написала пользователь под ником flesh canoe.
Пользователь Stepan Sadovnykov уточнил, что этим страдают и китайские врачи.
«Посмотрите, это почерку китайского доктора», — написал он.
В обладании плохого почерка призналась немка Deadly Kissblade.
«Когда я приехала в Америку, я перестала пользоваться скорописью, так как моя учительница не могла ничего разобрать», –сообщила она.
Пользователь N.G в качестве примера абсолютно нечитаемых надписей привел несколько образцов грузинского алфавита
«Здесь вы можете увидеть различных типа грузинского алфавита. Их у нас было три, сейчас два уже не используются». – уточнил он.
Один из американцев, видимо, хорошо знакомый с русской культурой, показал своего фаворита — слово «шиншилла», написанное скорописью.
«Это моя самая большая любовь! Это шиншилла по-русски!» — поразил он собеседников.