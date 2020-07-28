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    28 июля 2020, 03:45

    Почерк россиян привел в недоумение пользователей Twitter

    Анастасия Кукова

    Пользователь Twitter с ником Christian из Техаса опубликовал несколько изображений текстов, написанных русской скорописью. Он отметил, что почерк россиян его поразил, и, по его мнению, прочесть написанное совершенно невозможно.
    Почерк россиян привел в недоумение пользователей Twitter

    Он честно признался, что сломал весь мозг, пока изучал русский почерк. Тему поддержали его подписчики из разных стран.

    В том числе, из России. Они уточнили, что изначально, пока они писали в школьных прописях, их почерк был хорош. Но затем они и сами перестали понимать, что пишут.

    Россияне сообщили, что самым ярким примером нечитабельного почерка считаются врачи, которые умудряются так писать рецепты, что пациенты даже с большими усилиями не могут понять, какое лекарство им надо купить.

    «Я решила поискать мои старые медицинские книжки. Обратите внимание, все каракули разные, но одинаково нечитаемые», — написала пользователь под ником flesh canoe.

    Пользователь Stepan Sadovnykov уточнил, что этим страдают и китайские врачи.

    «Посмотрите, это почерку китайского доктора», — написал он.

    В обладании плохого почерка призналась немка Deadly Kissblade.

    «Когда я приехала в Америку, я перестала пользоваться скорописью, так как моя учительница не могла ничего разобрать», –сообщила она.

    Пользователь N.G в качестве примера абсолютно нечитаемых надписей привел несколько образцов грузинского алфавита

    «Здесь вы можете увидеть различных типа грузинского алфавита. Их у нас было три, сейчас два уже не используются». – уточнил он.

    Один из американцев, видимо, хорошо знакомый с русской культурой, показал своего фаворита — слово «шиншилла», написанное скорописью.

    «Это моя самая большая любовь! Это шиншилла по-русски!» — поразил он собеседников.

    Новости SMI.FM