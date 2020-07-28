Почерк россиян привел в недоумение пользователей Twitter

Пользователь Twitter с ником Christian из Техаса опубликовал несколько изображений текстов, написанных русской скорописью. Он отметил, что почерк россиян его поразил, и, по его мнению, прочесть написанное совершенно невозможно.

Он честно признался, что сломал весь мозг, пока изучал русский почерк. Тему поддержали его подписчики из разных стран.

В том числе, из России. Они уточнили, что изначально, пока они писали в школьных прописях, их почерк был хорош. Но затем они и сами перестали понимать, что пишут.

Россияне сообщили, что самым ярким примером нечитабельного почерка считаются врачи, которые умудряются так писать рецепты, что пациенты даже с большими усилиями не могут понять, какое лекарство им надо купить.

«Я решила поискать мои старые медицинские книжки. Обратите внимание, все каракули разные, но одинаково нечитаемые», — написала пользователь под ником flesh canoe.

Пользователь Stepan Sadovnykov уточнил, что этим страдают и китайские врачи.

«Посмотрите, это почерку китайского доктора», — написал он.

В обладании плохого почерка призналась немка Deadly Kissblade.

«Когда я приехала в Америку, я перестала пользоваться скорописью, так как моя учительница не могла ничего разобрать», –сообщила она.

Пользователь N.G в качестве примера абсолютно нечитаемых надписей привел несколько образцов грузинского алфавита

«Здесь вы можете увидеть различных типа грузинского алфавита. Их у нас было три, сейчас два уже не используются». – уточнил он.

Один из американцев, видимо, хорошо знакомый с русской культурой, показал своего фаворита — слово «шиншилла», написанное скорописью.

«Это моя самая большая любовь! Это шиншилла по-русски!» — поразил он собеседников.