Интересное 15 января 2024, 19:11 Победу человечества над бедностью в мире назвали возможной лишь через 230 лет Oxfam: человечество сможет победить бедность через 230 лет Michael Nagle / Global Look Press

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Для победы над бедностью человечеству может потребоваться 230 лет при условии, если тенденции увеличения благосостояния самых обеспеченных людей планеты сохранят нынешние темпы. Такой прогноз представила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.

По ее данным, опубликованным перед началом встречи Всемирного экономического форума в Давосе, в то время как пять богатейших миллиардеров мира в период с 2020 года увеличили свои состояния более чем в два раза, почти пять миллиардов человек стали беднее.

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Как уточнили в Oxfam, самые обеспеченные люди на планете становились богаче со скоростью 14 миллионов долларов в час. При условии сохранения таких тенденций, уже до 2034 года в мире должен появиться первый триллионер, а вот для победы над бедностью потребуется целых 230 лет.

Чтобы противостояние бедности и неравенству было эффективным, организация предложила «обуздать» власть корпораций, устранить монополии, ограничить зарплаты гендиректоров, а также ввести новые налоги на сверхбогатство.