15 января 2024, 19:11
Победу человечества над бедностью в мире назвали возможной лишь через 230 лет
Oxfam: человечество сможет победить бедность через 230 лет
Для победы над бедностью человечеству может потребоваться 230 лет при условии, если тенденции увеличения благосостояния самых обеспеченных людей планеты сохранят нынешние темпы. Такой прогноз представила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.
По ее данным, опубликованным перед началом встречи Всемирного экономического форума в Давосе, в то время как пять богатейших миллиардеров мира в период с 2020 года увеличили свои состояния более чем в два раза, почти пять миллиардов человек стали беднее.
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Как уточнили в Oxfam, самые обеспеченные люди на планете становились богаче со скоростью 14 миллионов долларов в час. При условии сохранения таких тенденций, уже до 2034 года в мире должен появиться первый триллионер, а вот для победы над бедностью потребуется целых 230 лет.
Чтобы противостояние бедности и неравенству было эффективным, организация предложила «обуздать» власть корпораций, устранить монополии, ограничить зарплаты гендиректоров, а также ввести новые налоги на сверхбогатство.
Налоги
Деньги
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