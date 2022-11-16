Интересное 16 ноября 2022, 18:29 Победное путинское «Ура!» стало в Индонезии мемом Индонезийцы узнали русское слово «ура» благодаря президенту Путину РИА «Новости»

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Междометие «ура!» стало одним из самых популярных русских слов в Индонезии. Как рассказал RT, индонезийцы узнали его благодаря российским Парадам Победы и, в частности, президенту Владимиру Путину.

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«Оказывается, наше "ура!", но не любое, а то, которое Путин произносит на Параде Победы, здесь в Индонезии буквально мем! С ним ходит масса роликов. Каждый уважающий себя прогрессивный индонезиец знает это слово, и ассоциируется оно исключительно с Путиным», — написало издание.

Одно из самых популярных видео в этой серии — нарезка всех «Ура! Ура! Ураааа!», произнесенных Путиным на парадах за последние 20 лет.

В Индонезии сейчас проходит саммит G20. Делегацию России возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин не смог поехать на Бали из-за стечения обстоятельств. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что «обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в России».