26 июля 2022, 16:43
Победительница конкурса «Мисс Россия» из Петербурга отправится на конкурс «Мисс Вселенная»
Студентка Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Анна Линникова заняла первое место на ежегодном конкурсе «Мисс Россия». Теперь она готова представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В ходе конкурса Анна обошла 24 других девушки.
В ходе пресс-конференции по итогам конкурса она призналась, что хотела бы выступить на международных конкурсах красоты. По данным издания, организаторы «Мисс Вселенная» решили предоставить Линниковой такую возможность и уже подтвердили желание видеть ее в числе претенденток.
Свою карьеруАнна Линникова начала строить еще в детстве, работая в Китае, Японии, Южной Корее, а также во Вьетнаме, в Индонезии и Малайзии.