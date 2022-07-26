Победительница конкурса «Мисс Россия» из Петербурга отправится на конкурс «Мисс Вселенная»

Студентка Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Анна Линникова заняла первое место на ежегодном конкурсе «Мисс Россия». Теперь она готова представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В ходе конкурса Анна обошла 24 других девушки.

В ходе пресс-конференции по итогам конкурса она призналась, что хотела бы выступить на международных конкурсах красоты. По данным издания, организаторы «Мисс Вселенная» решили предоставить Линниковой такую возможность и уже подтвердили желание видеть ее в числе претенденток.

Свою карьеруАнна Линникова начала строить еще в детстве, работая в Китае, Японии, Южной Корее, а также во Вьетнаме, в Индонезии и Малайзии.