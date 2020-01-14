    14 января 2020, 12:29

    Победительница конкурса красоты потеряла бюстгальтер прямо на сцене — видео

    Алена Макаренко

    23-летняя Селин Ван Уйтсел выходила на сцену после получения титула «Мисс Бельгия-2020», споткнулась на ступеньках и упала. С нее слетел бюстгальтер без бретелек и приземлился рядом. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Девушка не растерялась: она просто встала и пошла дальше, не обратив на неловкий момент никакого внимания.

    «Сегодня я — лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал», — процитировал красотку The Mirror.